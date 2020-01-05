Александр Большунов — о победе на «Тур де Ски»: «Похоже, сегодня реально мой день»
5 января 2020, 17:57
Российский лыжник Александр Большунов после победы на «Тур де Ски» заявил, что доволен своим выступлением на турнире. Он отметил, что, несмотря на тяжелую гонку, у него остались силы.
Большунов стал третьим в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, который стал заключительной гонкой в рамках «Тур де Ски». Это позволило ему выиграть общий зачет многодневки.
— Ощущения выше некуда, — сказал Большунов в эфире Первого канала. — Из последних метров боялся выходить вперед, понимал, что будет сложно. Но сегодня, похоже, реально мой день. Даже силы остались, хотя в гору поднимался.
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