Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Александр Большунов: «Думаю, Губерниев нормально комментирует»

20 марта 2020, 19:45
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
Теги:

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее Губерниев неоднократно критиковал Федерацию лыжных гонок России.

— Вам нравится, как комментирует Дмитрий Губерниев?

— Я практически не смотрю гонки, которые он комментирует. Но, думаю, он нормально это делает.

— Вы же знакомы. Хороший мужик?

— Считаю, неплохой. Хороший.

— То есть, у лыжников к нему вопросов нет?

— Я не могу говорить за всех, только за себя. У меня нет. (Отдел спорта «СЭ»)

Полностью интервью Большунова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир