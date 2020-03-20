Александр Большунов: «Думаю, Губерниев нормально комментирует»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее Губерниев неоднократно критиковал Федерацию лыжных гонок России.

— Вам нравится, как комментирует Дмитрий Губерниев?

— Я практически не смотрю гонки, которые он комментирует. Но, думаю, он нормально это делает.

— Вы же знакомы. Хороший мужик?

— Считаю, неплохой. Хороший.

— То есть, у лыжников к нему вопросов нет?

— Я не могу говорить за всех, только за себя. У меня нет. (Отдел спорта «СЭ»)

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