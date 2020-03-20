Александр Большунов: «Думаю, Губерниев нормально комментирует»
20 марта 2020, 19:45
Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее Губерниев неоднократно критиковал Федерацию лыжных гонок России.
— Вам нравится, как комментирует Дмитрий Губерниев?
— Я практически не смотрю гонки, которые он комментирует. Но, думаю, он нормально это делает.
— Вы же знакомы. Хороший мужик?
— Считаю, неплохой. Хороший.
— То есть, у лыжников к нему вопросов нет?
— Я не могу говорить за всех, только за себя. У меня нет. (Отдел спорта «СЭ»)