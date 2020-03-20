Александр Большунов: «Даже если бы последние два этапа не отменили, выиграл бы»

Российский лыжник Александр Большунов уверен, что выиграл бы общий зачет Кубка мира даже если бы последние два этапа не отменили из-за коронавируса.

— Даже если бы последние два этапа не отменили, выиграл бы. Преимущество было 500 очков. Если бы я дальше не участвовал, то моему ближайшему оппоненту, чтобы догнать меня, надо было выигрывать все гонки, — сказал Большунов в эфире программы «Вечерний Ургант». — Узнал о победе, когда был в Канаде. Была тренировка в зале, тренер подошел и поздравил меня. Первые мои эмоции — обиделся. Соперники просто взяли и не приехали ко мне на праздник. Кубок сейчас в Канаде, куда мы еще не долетели.