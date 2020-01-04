Линдвик выиграл этап «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке

В Инсбруке (Австрия) завершился третий этап «Туре четырех трамплинов», который проходит в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Победил норвежец Мариус Линдвик. В тройку лучших также попали поляк Давид Кубацки и норвежец Даниэль Андре Танне. Россияне Роман Трофимов, Евгений Климов и Дмитрий Васильев не прошли квалификацию.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

«Турне четырех трамплинов»

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 253,3 (133,0 + 120,5)

2. Давид Кубацки (Польша) — 252,0 (133,0 + 120,5)

3. Даниэль Андре Танне (Норвегия) — 249,3 (126,0 + 131,0)

4. Штефан Крафт (Австрия) — 245,0 (123,0 + 127,5)

5. Штефан Лайе (Германия) — 241,6 (125,0 + 125,0)

6. Грегор Шлиренцауэр (Австрия) — 240,0 (127,5 + 126,0)

Общий зачет

1. Давид Кубацки (Польша) — 830,7

2. Мариус Линдвик (Норвегия) — 821,6

3. Карл Гайгер (Германия) — 817,4

27. Евгений Климов (Россия) — 516,9

58. Дмитрий Васильев (Россия) — 93,6