Третьяков разделил с Дукурсом первое место на этапе Кубка мира в Австрии
11 декабря 2020, 15:24
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем третьего этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).
Третьяков разделил первое место с латышом Мартинсом Дукурсом. Спортсмены показали одинаковое время по итогам двух попыток. Еще один представитель России, Никита Трегубов занял третью строчку.
Эти медали стали первыми для россиян в сезоне-2020/21.
Скелетон
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.45,52 (53,04 + 52,48)
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,52 (52,90 + 52,62)
3. Никита Трегубов (Россия) — 1.45,54 (52,97 + 52,57)
8. Даниил Романов (Россия) — 1.45,98 (53,04 + 52,94)
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