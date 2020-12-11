Третьяков разделил с Дукурсом первое место на этапе Кубка мира в Австрии

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем третьего этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

Третьяков разделил первое место с латышом Мартинсом Дукурсом. Спортсмены показали одинаковое время по итогам двух попыток. Еще один представитель России, Никита Трегубов занял третью строчку.

Эти медали стали первыми для россиян в сезоне-2020/21.

Скелетон

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.45,52 (53,04 + 52,48)

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,52 (52,90 + 52,62)

3. Никита Трегубов (Россия) — 1.45,54 (52,97 + 52,57)

8. Даниил Романов (Россия) — 1.45,98 (53,04 + 52,94)