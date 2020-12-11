Никитина выиграла этап Кубка мира в Инсбруке

Россиянка Елена Никитина стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке. Она показала результат 53,74.

В тройку вошли Кимберли Бос из Голландии (отставание 0,28 секунды) и Янин Флок из Австрии (0,45 секунды).

Победитель определялся по итогам одной попытки из-за инцидента. Во время первого заезда Кэти Танненбаум из Американских Виргинских островов врезалась в забытую на трассе швабру.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 53,74

2. Кимберли Бос (Голландия) — 54,02

3. Янина Флок (Австрия) — 54,19

3. Тина Херманн (Германия) — 54,19

5. Валентина Маргальо (Италия) — 54,23

6. Жаклин Леллинг (Германия) — 54,37...

10. Юлия Канакина (Россия) — 54,73...

13. Алена Фролова (Россия) — 54,91