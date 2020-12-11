Никитина выиграла этап Кубка мира в Инсбруке
Россиянка Елена Никитина стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке. Она показала результат 53,74.
В тройку вошли Кимберли Бос из Голландии (отставание 0,28 секунды) и Янин Флок из Австрии (0,45 секунды).
Победитель определялся по итогам одной попытки из-за инцидента. Во время первого заезда Кэти Танненбаум из Американских Виргинских островов врезалась в забытую на трассе швабру.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 53,74
2. Кимберли Бос (Голландия) — 54,02
3. Янина Флок (Австрия) — 54,19
3. Тина Херманн (Германия) — 54,19
5. Валентина Маргальо (Италия) — 54,23
6. Жаклин Леллинг (Германия) — 54,37...
10. Юлия Канакина (Россия) — 54,73...
13. Алена Фролова (Россия) — 54,91
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