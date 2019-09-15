Тренер сборной России доволен выступлением Виктора Ана

Тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев положительно оценил первое выступление шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана после возвращения в спорт и отметил, что в ряде компонентов он остается непревзойденным.

На открытом Кубке Союза конькобежцев России в Коломне Ан одержал первую победу после возобновления карьеры, заняв первое место на дистанции 1000 метров.

— Хорошее выступление, — цитирует «РИА Новости» Григорьева. — Но хочу обозначить, что все остальные три дня бегут, а Виктор бежал одну личную дистанцию. Кто-то устал, а кто-то жив, здоров и хорошо бежит. Но бежал он хорошо, и хорошо, что выиграл. Чувство конька у него невероятное, скольжение, он все умеет сделать как надо и знает, что вокруг него происходит. В этом плане он непревзойденный.