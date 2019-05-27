Олимпийский чемпион завершил карьеру в 22 года

Олимпийский чемпион 2018 года канадец Самуэль Жирар завершил карьеру в возрасте 22 лет, информирует NBC Sports.

По его словам, он достиг своей цели и тщательно обдумал свое решение. На Играх в Пхенчхане кроме золота на дистанции 1000 м он также стал бронзовым призером в эстафете. Кроме того, он становился призером чемпионатов мира.

– Я ухожу из спорта с чувством удовлетворения. Я тщательно обдумал свое решение. Я смирился с этим и готов пойти на следующий шаг. На своей первой Олимпиаде я выиграл золото. Что мне еще хотеть?, – отметил Жирар.