Деньги
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Деньги

Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России

12:30
Теги:

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России в 2019 году по версии Forbes.

Издание оценило состояние 32-летней россиянки Шараповой в 180 миллионов долларов. В качестве капитала теннисистки указаны призовые, рекламные доходы и инвестиции (собственный бренд конфет и шоколада).

Дополнительная информация

https://www.forbes.ru/rating/385911-25-bogateyshih-zhenshchin-rossii-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир