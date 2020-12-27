Жар Щербаковой и возвращение Медведевой, будущее «Спартака» после Тедеско, ночь разгромов на МЧМ
27 декабря 2020, 21:15
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 27 декабря.
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Медведева вернулась на лед! Она прыгнула тройной и установила рекорд чемпионата
В последний день чемпионата России произошло немало событий.
Ковид едва не отменил турнир, но в итоге сделал борьбу за победу сверхдраматичной.
Инсайды «СЭ» о настоящем и будущем красно-белого клуба.
Но это не рекорд МЧМ.
Интервью нападающего молодежной сборной России Василия Пономарева.
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