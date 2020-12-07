Все о жеребьевке отбора ЧМ-2022 для России, итоги 17-го тура РПЛ и заработки наших клубов в Европе
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 7 декабря.
Отбор России на ЧМ-2022: время возвращать долги
Сборная узнала соперников в отборе к ЧМ-2022, наша группа — не самая сложная: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта
Обозреватель «СЭ» — об итогах 17-го тура РПЛ.
Лучше всех дела у «Зенита».
Глава лиги досрочно покидает свой пост.
Разбираем состав на Кубок Первого канала.
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