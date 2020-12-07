Все о жеребьевке отбора ЧМ-2022 для России, итоги 17-го тура РПЛ и заработки наших клубов в Европе

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 7 декабря.

Сборная узнала соперников в отборе к ЧМ-2022, наша группа — не самая сложная: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

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5 сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

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