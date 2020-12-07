Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Все о жеребьевке отбора ЧМ-2022 для России, итоги 17-го тура РПЛ и заработки наших клубов в Европе

7 декабря 2020, 23:00
Россия — Хорватия, четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия — Хорватия, четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 7 декабря.

Отбор России на ЧМ-2022: время возвращать долги

Сборная узнала соперников в отборе к ЧМ-2022, наша группа — не самая сложная: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

В «Спартаке» Мирзов был для фанатов изгоем, вне его станет для них героем. Рабинер — об итогах 17-го тура

Обозреватель «СЭ» — об итогах 17-го тура РПЛ.

100 миллионов за провал. Сколько заработали российские клубы в Лиге чемпионов

Лучше всех дела у «Зенита».

ФНЛ: президент Ефремов ушел в отставку. Что будет с #ЛучшейЛигойМира?

Глава лиги досрочно покидает свой пост.

Интерес к сборной России за время пандемии вырос в разы. Она должна побеждать здесь и сейчас

Разбираем состав на Кубок Первого канала.

ЦИФРА ДНЯ
5
сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта
ЦИТАТА
Черчесов справился с давлением перед домашним ЧМ. Сделает это и сейчас
Антон Шунин
вратарь сборной России и капитан «Динамо»

«Не понимаю, зачем Тедеско выпускает Кутепова в центре нападения». Булатов — о проблемах «Спартака»

читать >

«Черчесов справился с давлением перед домашним ЧМ. Сделает это и сейчас». Шунин — о сборной и матче с «Зенитом»

читать >

Бузова в «Ледниковом» преодолела насмешки и заставила себя уважать. Смотрите сами

читать >

Диктатура Тутберидзе и шоу вместо отбора. Итоги Кубка России

читать >

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта

читать >

В «Спартаке» Мирзов был для фанатов изгоем, вне его станет для них героем. Рабинер — об итогах 17-го тура

читать >

«Интервью Павловой — катастрофа! После него она себе должна бойкот объявить, а не Занину!»

читать >

«Пусть «Аякс» называют русским «Спартаком». Помните, как красно-белые одержали шесть побед в Лиге чемпионов?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир