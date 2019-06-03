В России есть форвард круче Овечкина, русский след в финале Лиги чемпионов и мечты Конора на реванш с Хабибом

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 3 июня.

ТОП. Кучеров, Овечкин, Панарин. Кто лучший русский хоккеист на данный момент?

Хоккейный сезон почти завершен. Осталось дождаться лишь окончания финальной серии Кубка Стэнли. Как и год назад, в начале июня мы подводим итоги для российских хоккеистов, формируя рейтинг наших лучших 50 игроков – вне зависимости от того, в какой лиге они выступали. Сегодня – вторая часть рейтинга "СЭ". Первая часть – здесь.

РЕВАНШ? Абдулманап Нурмагомедов: "Если Конор снова будет оскорблять Хабиба, Дана Уайт не удержит нашу команду"

Отец и тренер российского чемпиона UFC в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, что соперника для боя 7 сентября в Абу-Даби выбирают из трех претендентов, пригрозил Макгрегору и UFC действиями в случае провокационных заявлений ирландца и выразил отношение к происходящему в "Анжи" и "Спартаке".

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Громкий обмен "Салавата" и СКА. В Уфу едет экс-форвард "Торонто" и "Сент-Луиса"

Генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов в разговоре с "СЭ" рассказал об обмене Владимира Ткачева в СКА на Никиту Сошникова, подписании Михаила Пашнина и других последних изменениях в уфимском клубе.

ХАЙП. "Просто хотела выйти из зоны комфорта". Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью "СЭ"

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", по мнению многих, получился довольно пресным. Едва ли не самым ярким событием матча стал забег на поле, который устроила американская модель Кинси Волански. Девушка тут же обрела без преувеличения всемирную популярность – за день число ее подписчиков в Инстаграме выросло больше чем на 1,5 миллиона.

ТЕМЫ. РПЛ и болото, Глушаков и "Арсенал", Игнашевич и "Торпедо". Межсезонный лайв обозревателей "СЭ"

Пока большая часть игроков российской премьер-лиги в отпуске, а малая – в составах своих сборных готовится к матчам, на трансферном рынке кипит работа. По традиции обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Вячеслав Короткин провели футбольный live со зрителями нашего YouTube-канала. Тем набралось большое количество.

РЕЙТИНГ. Мариу Фернандес, Игнатьев, Беляев, Еременко. Кто востребован на рынке РПЛ

В продолжении темы трансферов "СЭ" выбрал самых востребованных на данный момент футболистов на российском рынке. И в нашем рейтинге нет и одного игрока "Спартака" и "Зенита". Удивлены?

СБОРНАЯ. Ближайшие матчи сборной – отличная возможность попробовать новых футболистов

Подготовка к двум домашним отборочным матчам Евро-2020 со сборными Сан-Марино и Кипром проходит в спокойной, веселой и, кажется, даже домашней атмосфере. Несмотря на то, что в национальной команде много новых лиц, все хорошо друг с другом знакомы: или играли когда-то вместе, или просто пересекались на поле. В такой ситуации приезд в Новогорск Николая Комличенко, командное фотографирование или просмотр финала Лиги чемпионов – уже целое событие. Какая она летняя сборная – в материале корреспондента, который проводит почти все свое время в сборной.

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