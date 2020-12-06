Памяти Виктора Понедельника, Дриусси скандалит в «Зените», очередные провалы в биатлоне
6 декабря 2020, 21:50
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 6 декабря.
Неаполь переименовал стадион в честь Марадоны. А «Ростов Арена» должна носить имя Понедельника!
Обозреватель «СЭ» — об ушедшем вчера из жизни авторе золотого гола Кубка Европы-1960 Викторе Понедельнике.
Когда футболисты научатся думать перед тем, как что-то сказать?
До повторения абсолютного антирекорда остался всего один старт.
Чемпионка мира среди юниоров сменила костюм в произвольной программе.
Армейцы в веселом матче сыграли дома вничью с «Химками» (2:2).
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