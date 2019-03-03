Угроза от "Зенита", время Забита и Россия без золота ЧМ-2019

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 3 марта.

РПЛ. Дерби Галицкого

Чемпионат России возобновился, и в первом же весеннем туре нас ждет суперматч "Спартак" – "Краснодар". Это игра, в которой столкнутся две самые зрелищные команды чемпионата и два тренера, которых для российского футбола открыл Сергей Галицкий. Дополнительная интрига – уйдет ли в отрыв "Зенит", два из четырех преследователей которого – ЦСКА и "Локомотив" – оступились в субботу. РПЛ зажигает после зимы.

РАЗБОР. Что случилось с ЦСКА?

"Такой ЦСКА мне не нужен", – критично сказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в субботу после поражения в Грозном от "Арсенала". Наш автор Михаил Борзыкин – о неудаче красно-синих, ее возможных причинах и последствиях.

КЛАСИКО. Проваленный экзамен Солари

"Барселона" вновь покорила Мадрид, на этот раз в матче чемпионата – 1:0. Рассказываем, как решения главного тренера "Реала" привели ко второму за неделю поражению от каталонцев.

ФРАНЦИЯ. Головин не проигрывает

Беспроигрышная серия команды Александра Головина продолжается. "Монако" завершил вничью матч с "Анже" – 2:2, уступая после первого тайма два мяча. Тогда, когда в него уже мало кто верил.

УЖАС. "Попал в больницу и пропустил рождение дочки"

История страшной травмы форварда "Спартака" Каспарса Даугавиньша. Нападающий рассказал о неприятном повреждении в матче со СКА, а голкипер армейцев Игорь Шестеркин узнал свое наказание.

ПОБЕДИТЕЛЬ. Магомедшарипов не без проблем выиграл у Стивенса

На UFC 235 Забит Магомедшарипов победил Джереми Стивенса. Бой продлился все три раунда и получился довольно зрелищным, но не таким, как предыдущие поединки россиянина в UFC. Когда ждать боя за титул?

ЛЫЖИ. Россия без золота

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн завоевал золото в марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Вторым стал россиянин Александр Большунов, который вообще не должен был сегодня выходить на старт. Российская команда завершила ЧМ-2019 без титулов: в активе наших – пять серебряных и три бронзовых медали.

БИАТЛОН. Слепили из тех, что были

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые выступят на чемпионате мира. Главный турнир сезона стартует 7 марта в шведском Эстерсунде.

УНИВЕРСИАДА. Баянист с флагом и "Валенки"

В Красноярске прошла церемония открытия зимних студенческих игр. Главное – в репортаже спецкора "СЭ" на Универсиаде-2019.

ЧЕМПИОН. Федерер вступил в "Клуб 100". Где его предел?

Выиграв в субботу турнир в Дубае, Роджер Федерер довел число своих титулов до сотни. Первый он взял 4 февраля 2001 года. Помните, что вы делали в этот день?

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