Удержится ли «Спартак» в лидерах, что ждет Миранчука в «Аталанте», будущие соперники «Краснодара» в ЛЧ
31 августа 2020, 20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 31 августа.
«Спартак» — лидер. Спустя три года
Нужно цепляться за этот шанс.
С кем и как будет играть Миранчук в «Аталанте». Экс-спартаковец, человек из сборной Украины и ветеран из Аргентины
Разбираем, что ждет российского полузащитника в серии А.
Собрали все самое важное о греках и португальцах.
Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России — о стартовом отрезке РПЛ, отъезде Миранчука и критике Гончаренко.
Константин Алексеев — о том, кого выпустит Станислав Черчесов в ближайшем матче Лиги наций.
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