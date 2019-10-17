Тедеско ответил ветеранам «Спартака», «СЭ» назвал самых дорогих хоккеистов КХЛ, Месси дал откровенное интервью

Эксклюзивное интервью нового главного тренера красно-белых.

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за сезон — зарплата (без учета бонусов) самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ Сергея Мозякина

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Этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака»