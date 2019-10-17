Тедеско ответил ветеранам «Спартака», «СЭ» назвал самых дорогих хоккеистов КХЛ, Месси дал откровенное интервью
17 октября 2019, 18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 17 октября.
Доменико Тедеско: «Критика бывших спартаковцев? Это эмоции, а я их люблю»
Эксклюзивное интервью нового главного тренера красно-белых.
Сергей Егоров — о нюансах назначения нового главного тренера красно-белых.
Обозреватель «СЭ» — о самых дорогих хоккеистах лиги
Сравниваем доходы российских хоккеистов и футболистов.
Разговор получился на удивление интересным.
ЦИФРА ДНЯ
180
миллионов рублей
ЦИТАТА
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