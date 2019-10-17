Вечерний "СЭ"
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Тедеско ответил ветеранам «Спартака», «СЭ» назвал самых дорогих хоккеистов КХЛ, Месси дал откровенное интервью

17 октября 2019, 18:00
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 17 октября.

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