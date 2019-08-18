Судейство взбесило Семака и Дзюбу, интервью жены пилота-героя, Медведев сокрушил легенду

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 18 августа.

СУДЬЯ — КТО? «Зенит» без двух голов и пенальти

В субботу вечером в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (0:0) судейская бригада Алексея Матюнина в трех ключевых эпизодах приняла спорные или ошибочные решения. Пока все обсуждают оценку работы рефери, напоминаем пять главных скандалов в его карьере: он обвинялся в расизме и конфликтовал с Халком.

ИГРОКИ. Дзюба против Глушакова. Огонь в микст-зоне!

После матча в Санкт-Петербурге нападающий «Зенита» Артем Дзюба жестко высказался насчет судейства. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ему ответил. В соцсетях тем временем появилось видео, на котором Сергей Семак грубо высказывается в адрес судей — прямо на поле после финального свистка. Но потом тренер чемпиона попросил прощения.

ИНТЕРВЬЮ. Александр Медведев — о поведении Семака, словах Дзюбы и судействе Матюнина

«Семак обращался не к арбитру, а к своему помощнику. Но судейство было оскорбительным». Так сказал генеральный директор невского клуба, отвечая на вопросы «СЭ».

ЛЮБОВЬ ГЕРОЯ. «Сказала дочке, что наш папа чуть не погиб»

В субботу на стадионе в Екатеринбурге на матче «Урал» — «Крылья Советов» чествовали экипаж самолета A-321 «Уральских авиалиний» — новых любимцев всей страны после чуда на кукурузном поле. Наш корреспондент поговорил с супругой командира воздушного корабля, героя России Дамира Юсупова Натальей.

ДЕРБИ. 600 матчей Семина

Главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА пройдет в понедельник. Не менее интересным обещает получиться противостояние «Динамо» и «Локомотива» в воскресенье вечером. Для Юрия Семина эта игра станет юбилейной.

ФРАНЦИЯ. Кошмар «Монако» продолжается

Клуб из княжества второй тур подряд на старте нового сезона разгромлен со счетом 0:3. Россиянин Александр Головин словно попал в старый фильм ужасов.

АНГЛИЯ. ВАР-кошмар Гвардьолы

«Манчестер Сити» в субботу не смог обыграть «Тоттенхэм». Как и в апрельском матче Лиги чемпионов лучший клуб Англии стал жертвой ВАР, лишившись победы над «шпорами» в добавленное арбитром время (2:2).

ТЕННИС, МУЖСКОЙ. Медведев перевернул матч с Джоковичем и разбил его

Даниил Медведев в крутом стиле взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (3:6, 6:3, 6:3) и в третий раз за три недели вышел в финал. Россиянин перед этим обыграл соотечественника Андрея Рублева, который ранее победил и удивил Роджера Федерера.

ТЕННИС, ЖЕНСКИЙ. Кузнецова вернулась в Америку — и крушит топов

Светлана Кузнецова тоже вышла в финал турнира в Цинциннати. В полуфинале она победила первую сеянную турнира австралийку Эшли Барти (6:2 6:4) и теперь сыграет с американкой Мэдисон Кис. Не зря россиянка так долго добивалась визы в США.

ММА. Миочич творит сенсацию: судья остановил избиение Кормье

Стипе Миочич нокаутировал лучшего бойца UFC Даниэля Кормье на турнире UFC 241 в Анахайме и вернул себе чемпионский пояс. Реакция на сенсационный результат боя: Хабиб утешает Кормье, а Миочича называют «величайшим».

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».