Смерть Милоша Ржиги, откровения тайного советника Федуна и слухи о будущем трансфере Месси
1 сентября 2020, 21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 1 сентября.
Рок-звезда от хоккея. Умер Милош Ржига
Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Чехии и клубов КХЛ Милош Ржига.
Его зовут Франко Камоцци, он знает все о красно-белых.
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