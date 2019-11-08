Семак рассказал о Кокорине и судействе «Зенита», Овечкин уничтожил Бобровского
«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?
Вчера российские клубы набрали за один тур Лиги Европы больше очков, чем за три предыдущих.
Авторская колонка известного ведущего и комментатора.
Большое интервью главного тренера «Зенита».
Трех очков, набранных «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было в среду.
В короткой программе на этапе в китайском Чунцине подопечная Этери Тутберидзе была идеальна, а ученицы Алексея Мишина совершили ошибки.
Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретическиечитать >
Фанаты ЦСКА в Будапеште: беспорядки в городе и на стадионе. Что известночитать >
«Вашингтон» обыграл «Флориду» Бобровского, Овечкин набрал 3 очка, Кузнецов и Дадонов — по 2, Орлов — 1читать >
Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»читать >
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