"Рубин" расстался с Бердыевым, Федун против расширения РПЛ, Дацюк вернулся домой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 5 июня.

СЕНСАЦИЯ. Бердыев и "Рубин". Куда уйдет тренер, кто вместо него, что с игроками

В начале недели было более чем вероятно, что Курбан Бекиевич останется в клубе, одним из учредителей которого он является. Однако сегодня утром в Казани состоялась встреча руководства клуба и тренера. По ее итогам появился официоз клуба с формулировкой о том, что "тренер принял решение покинуть "Рубин". Пока это главный источник, на который можно опираться – Бердыев ситуацию не комментирует. Сергей Егоров – о том, почему тренер и клуб расстались.

ПРОТИВ. Леонид Федун: "Расширение премьер-лиги – экономическая глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун – о проекте расширения РПЛ до 18 клубов, который будет рассмотрен 6 июня на общем собрании лиги. Напомним, идею о расширении лиги выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер. Большинство клубов лиги восприняли идею положительно – вероятно, уже завтра будет проведено голосование.

МНЕНИЕ. РПЛ нужно расширять. Но совсем по-другому

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в своей авторской колонке для "СЭ" предлагает свой вариант реформы чемпионата России. Схема расширения чемпионата с разделением на две лиги – 12 плюс 12 ,а также с двумя этапами сезона – регулярный и финальный.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Дацюк перешел в "Автомобилист"

Нападающий Павел Дацюк продолжит карьеру в "Автомобилисте". 40-летний форвард заключил с екатеринбуржцами контракт сроком на один сезон. Дацюк – уроженец Екатеринбурга и воспитанник местного хоккея, он обещал закончить карьеру дома. Директор "Автомобилиста" Максим Рябков в разговоре с "СЭ" рассказал о деталях подписания контракта с центрфорвардом.

ПОТЕРЯ. Юрий Газинский: "Улетаю в Германию. Возможно, потребуется операция"

29-летний полузащитник "Краснодара" и сборной России, в контрольном матче с "Чертаново" получивший травму плеча, сегодня днем отправился на обследование в Германию. Перед вылетом он дал интервью "СЭ".

ЛЕГЕНДЫ. "Десайи уже летел ломать меня, надо было бить!" Франция – Россия: 20 лет победе, которая сделала нас счастливыми

Сегодня исполняется 20 лет победе сборной России над Францией на "Стад де Франс" – 3:2. Тот успех стал наивысшей точкой команды, которую после провала Анатолия Бышовца взялся спасать Олег Романцев. Это была крутая ночь.

ЭКСКЛЮЗИВ. Резиуан Мирзов: "Алкоголь для меня – табу"

25-летний полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов – о дебюте в сборной, итогах сезона и собственном будущем. Сегодня им интересуются многие, где хавбек в итоге окажется?

ОФИЦИАЛЬНО. Игнашевич – дома. "Торпедо" возвращается красиво

Несмотря на все потрясения, "Торпедо" не умерло, остались болельщики, остался бренд колоссального потенциала, осталась история. И накануне легендарный московский клуб выбрал в качестве главного тренера знаменитого защитника. Теперь только наверх?

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".