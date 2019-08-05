РПЛ идет к Fan ID, "Спартак" испугался "Динамо", волейболистки героически вышли на Игры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 5 августа.

ДИЛЕММА. ОМОН или Fan ID?

Два центральных матча тура премьер-лиги "Спартак" – "Динамо" и "Зенит" – "Краснодар" завершились вничью. Но запомнились они, к сожалению, далеко не футбольными приемами.

ВАУ!!! Сборная России по валидолу! Сумасшедший камбэк подарил команде Олимпиаду

Большое дело сделали россиянки. Кто-то фыркнет: "Подумаешь, всего лишь отобрались на Олимпиаду". Но ценить что-то часто начинаешь лишь тогда, когда теряешь. Это прекрасно известно голландцам и итальянцам, чьи футбольные сборные пролетели мимо чемпионата мира-2018. В воскресенье это отчасти испытала на себе и Россия.

АНАЛИЗ. Почему "Спартаку" было страшно? Разбор Шалимова

"Это самая скучная игра в чемпионате. Все вышли, чтобы не проиграть. Матч мог стать интереснее, не случись удаления Понсе. Оно, кстати, по делу, но уверен, что аргентинец не фолил специально" – и еще ряд интересных и аргументированных мыслей бывшего капитана сборной России.

АНАЛИТИКА. Жиркову почти 36, а он по-прежнему топ. Дорогой новичок не усадил его на лавку

Защитник "Зенита" великолепно сыграл против "Краснодара". Да и вообще в новом сезоне выглядит сильно. Как ему это удается? Разбираемся в интересном вопросе.

ПОСЕВ. Бывшая команда Кудряшова или новый клуб Вальбуэна. С кем может сыграть "Краснодар"?

Рассказываем о командах, с которыми в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится "Краснодар", если сумеет пройти "Порту". Спойлер – команды там попроще португальского гранда.

ЖРЕБИЙ. Одна – с банкиром во главе, другая – с бывшим вратарем Слуцкого. С кем может сыграть "Спартак" в Лиге Европы?

В 4-м отборочном раунде Лиги Европы красно-белые могут встретиться с "Брагой" или "Бреннбю". Рассказываем о потенциальных соперниках москвичей.

ТОЧКА. Трефилов уходит. Мы будем скучать!

Уход Трефилова, пожалуй, лучший пример как можно с достоинством и без скандала проводить на отдых заслуженного человека. Решение об отставке было принято после совместного разговора с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым. Тот обстоятельно поблагодарил тренера за работу и предложил ему пост вице-президента, курирующего работу женской команды. Очень достойно!

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