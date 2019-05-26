Россия с бронзой ЧМ, но этого мало. "Спартак" провалился на финише, его обошел ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенье, 26 мая.

ФУТБОЛ. "Спартак" пропустил ЦСКА, "Локо" не пропустил "Краснодар

"Спартак" проиграл в Оренбурге, пропустил вперед ЦСКА и финишировал пятым в чемпионате России по футболу. Красно-белых ждет отбор Лиги Европы, тогда как армейцы стартуют сразу в группе. "Локомотив" сохранил вторую строчку с серебром и местом в основном турнире Лиги чемпионов, "Краснодар" остался третьим. Армеец Федор Чалов с 15 голами – лучший бомбардир чемпионата. Эти и другие события 30-го тура РПЛ – в большом онлайне.

ПРОВАЛ. "Спартак" отмучился

Красно-белые проиграли на выезде "Оренбургу" и закончили чемпионат только пятыми. Максименко ошибался, Кононов его ругал, а болельщики возмущены невнятной игрой команды под началом тренера.

АРМИЯ. Чалов – лучший бомбардир сезона, ЦСКА – в групповом турнире ЛЕ

В домашнем матче армейцы разгромили "Крылья Советов" (6:0) и заняли четвертое место. Федор Чалов забил в сезоне РПЛ 15 голов.

НОВОСЕЛЬЕ. "Динамо" открыло стадион огненной ничьей с "Арсеналом"

Бело-голубые вернулись на родной стадион спустя десять с половиной лет. Игра вышла веселой.

ЧЕМПИОН. "Зенит" разбил "Енисей" и попрощался с Нету

В Санкт-Петербурге невский клуб не оставил шансов аутсайдеру (4:1). Вечером Северную столицу ждет чемпионский парад.

ХОККЕЙ. Бронза вместо золота

После провала в субботнем полуфинале чемпионата мира с Финляндией (0:1) сборная России в воскресенье взяла бронзовые медали. В игре с Чехией после ничьей в основное время и 10-минутном овертайме (2:2) пришлось исполнять серию буллитов.

МНЕНИЕ. Не поливайте грязью сборную!

Она этого не заслужила – так считает обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер, который подводит итоги полуфинала Россия – Финляндия на чемпионате мира.

МНЕНИЕ. "У них тренера не было, а у нас – был"

Хоккейной сборной нужен свой Черчесов: особое мнение футбольного журналиста Дмитрия Симонова про хоккей.

ОГОНЬ. "Хватит приглашать в сборную звезд НХЛ!"

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская в Инстаграме обрушилась с критикой на болельщиков сборной России. В комментариях начался настоящий ад.

СКОРОСТЬ. Хэмилтон - первый, Квят - седьмой

Льюис Хэмилтон на "мертвых" шинах выиграл "Гран-при Монако", а Себастьян Феттель вклинился между "Мерседесами". Даниил Квят поставил рекорд сезона: он впервые в топ-7 за "Торо Россо".

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