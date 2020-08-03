Прядкин — о Карпине и развитии РПЛ, Косторная под угрозой дисквалификации, Мамаеву и Кокорину пересмотрели приговор
3 августа 2020, 21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 3 августа.
«Выражение Карпина о «чемпионате Роспотребнадзора» — недопустимо». Эксклюзивное интервью Сергея Прядкина Игорю Рабинеру
Глава РПЛ ответил на вопросы обозревателя «СЭ».
«СЭ» изучил все формальности.
Адвокаты фигурантов скандального дела недовольны решением суда по апелляции.
Все самое важное и интересное, чем запомнится этот длинный год.
5 августа возобновляются еврокубки, и это обещает стать грандиозным событием.
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