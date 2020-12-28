Поражение россиян от чехов на МЧМ, итоги судейства в РПЛ, эпидемия Covid-19 в «Ман Сити»
28 декабря 2020, 22:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 28 декабря.
Россия угодила в чешский капкан и не выбралась. Ноль голов и сенсационное поражение
Следующий матч — с Австрией.
Арбитры в РПЛ: каждый четвертый матч с ошибкой. Как судили игры «Спартака», «Зенита» и других в чемпионате-2020/21
Александр Бобров — о работе судей в первой части турнира, главных скандалах и особенностях сезона.
Подробности срыва центральной игры 16-го тура английской премьер-лиги.
Разбираемся, почему в матче с Чехией — ноль голов.
Лучше занимать одно из двух первых мест в группе.
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