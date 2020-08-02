Подробности перехода Кокорина и первая реакция, Юран идет в суд
2 августа 2020, 21:00
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 2 августа.
Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол, пошел на понижение зарплаты. Он хочет играть в Лиге чемпионов»
Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Александра Кокорина.
«Мне припоминают старое интервью, но сейчас детская обида позади». Эмоции Кокорина после перехода в «Спартак»
Новичок красно-белых в интервью пресс-службе клуба — о переходе, встрече с Тедеско и целях на будущее.
Александр Кокорин — официально в «Спартаке». Что это даст красно-белым?
Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что клуб решил с ним расстаться, так как он запросил увеличение зарплаты.
«Если бы Логинов был менее замкнутым, то его результаты были бы выше». Александр Тихонов — о перестановках в СБР, митингах в Белоруссии и проблемах лидера сборной
Острое мнение четырехкратного олимпийского чемпиона.
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