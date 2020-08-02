Подробности перехода Кокорина и первая реакция, Юран идет в суд

Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Александра Кокорина.

Новичок красно-белых в интервью пресс-службе клуба — о переходе, встрече с Тедеско и целях на будущее.

Александр Кокорин — официально в «Спартаке». Что это даст красно-белым?

Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что клуб решил с ним расстаться, так как он запросил увеличение зарплаты.

Острое мнение четырехкратного олимпийского чемпиона.