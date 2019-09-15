Почему «Спартак» не увольняет Кононова, Хабибу бросили новый вызов, звезда волейбола защитил зарплаты футболистов

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 сентября.

СПАРТАК. За «Урал» у Кононова не может быть оправданий

В субботу «Спартак» на своем поле провалился против «Урала». Это третья подряд неудача на своем поле и четвертая в пяти встречах во всех турнирах (с учетом двух с «Брагой»).

Игорь Рабинер обстоятельно рассуждает об игре «Спартака». Есть жесткое мнение и главный вопрос Дмитрия Зеленова: сколько еще это терпеть?

ТРАНСФЕРЫ. Кононову точно купили тех, кого нужно?

Сергей Егоров рассказывает инсайды о трансферах «Спартака» и роли главного тренера. Зимой Олег Кононов строил один состав, летом к сезону готовил второй, а сейчас у тренера уже третий. У него есть алиби?

Отдельно разбираем дебют Алекса Крала. Чех не впечатлил и грубо ошибся, но все же проблема «Спартака» не в нем.

БОЛЕЛЬЩИКИ. «Почему Карреру уволили после трех домашних поражений, а Кононова — нет?!»

«СЭ» в субботу сообщил: поражение от «Урала» не повлияет на возможный уход Олега Кононова из «Спартака».

В воскресенье эту позицию на встрече с владельцами абонементов подтвердил гендиректор клуба Томас Цорн. На ней болельщики дали огня, обозначив ряд важных тем по главному тренеру и задав острые вопросы ему самому.

ЕВРОПА. Кошмарная суббота для Слуцкого и Гвардьолы

В ночь на воскресенье закончились несколько важных матчей футбольных лиг Европы. «Витесс» Леонида Слуцкого потерпел сокрушительное поражение от ПСВ — 0:5, причем все голы забил Дониэлл Мален. Голландские СМИ констатируют: «Один игрок ПСВ выкинул планы Слуцкого в мусорное ведро».

В Англии «Манчестер Сити» отпустил в отрыв «Ливерпуль», одержавший пять побед на старте. Чемпион сенсационно уступили «Норвичу» — 2:3, даже Хосеп Гвардьола не может быть вечно неуязвимым в лиге.

В Испании в центральном матче «Барселона» разобралась с «Валенсией» — 5:2. Пока Месси восстанавливается, дубль оформил Суарес и снова забил 16-летний Фати. На счету Черышева — выход на замену и голевая передача.

ВОЛЕЙБОЛ. «Раздутые зарплаты — не проблема футболистов. А Криштиану — идол для спортсменов»

Максим Михайлов по ходу чемпионата Европы рассказал о конкуренции с Виктором Полетаевым, мотивации и футболе. В свои 31 год — он символ волейбола, живая легенда по количеству завоеванных титулов.

UFC. Гэтжи вырубил Серроне и хочет биться с Хабибом

Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на турнире UFC Fight Night 158 в Канаде. После боя американец заявил, что хочет сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым — пока тот не завершил карьеру.

В Ванкувере вообще было весело — и даже дико. На ядерном шоу ноунейм победил акробата, а брутальный тяжеловес отказался продолжать бой.

БОКС. Месиво вместо лица

Тайсон Фьюри устроил кровавый бой. Ирландский цыган вышел на ринг в трусах и сомбреро, а после поединка отправился в больницу штопать лицо. Кто только ни смеялся над его соперником, шведом Отто Уаллином. Но самому Фьюри теперь не очень смешно.

БАСКЕТБОЛ. Избиение по-испански

Испания разгромила Аргентину и стала двукратным чемпионом мира. В решающем матче Кубка мира борьбы не получилось — испанцы выиграли у соперников 20 очков.

КУЗНЕЦОВ. «Если бы не допинг-тест, звезда могла бы угаснуть»

Североамериканская пресса спокойно восприняла новость о наказании нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Национальная хоккейная лига выписала россиянину три матча — скорее даже не за следы кокаина в допинг-пробе на ЧМ-2019, а за ложь о применении запрещенных веществ.

Куда дольше и больше форвард будет скучать о сборной России — летнее наказание от ИИХФ подразумевает 4-летнюю дисквалификацию.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Валиева! Щербакова!

В субботу все обсудили борьбу Евгении Медведевой против тройных акселей Рики Кихиры. Но было еще кое-что интересное.

13-летняя Камила Валиева исполнила в каскаде четверной тулуп и выиграла юниорский этап «Гран-при» в Челябинске, еще две юные россиянки Ксения Синицына и Виктория Васильева расположились на втором и третьих местах соответственно.

Действующая чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова начала сезон с подвига и стала победительницей предсезонного турнира в Бергамо, Елизавета Туктамышева — только вторая.

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