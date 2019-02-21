Первый финал Семака, скандальное поражение Устюгова и страшная травма Дзагоева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 21 февраля.

СЕГОДНЯ – БОЙ. "Зенит": точка опоры или невозврата?

В четверг Сергей Семак столкнется с серьезным испытанием – "Зенит" должен обыграть "Фенербахче" с разницей в два мяча. Успех придаст уверенности и сил. Поражение будет означать, что российский сезон петербуржцы возобновят под колоссальным прессингом. Победа требует беспощадности. Такая щедрость, как в Стамбуле, где Роберт Мак не реализовал пенальти, просто недопустима.

СКАНДАЛ. Устюгов проиграл с пощечиной. Он доигрался, а Ретивых взял бронзу

Сергей Устюгов заигрался с тактикой в полуфинале спринта и упустил шанс побороться за медаль в личном спринте на чемпионате мира в Зефельде. После окончания забега он устроил скандал, толкнув в плечо Йоханнеса Клебо, а затем отвесив норвежцу пощечину. Этот инцидент заслонил собой все остальное, даже бронзу Глеба Ретивых.

МРАК. У Дзагоева – "кресты", он уже перенес операцию на колене

Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев. Операция состоялась в связи с травмой передней крестообразной связки правого коленного сустава, полученной во вторник в товарищеской игре с "Картахеной" (3:1). Программа восстановления 28-летнего игрока будет определена позднее.

МОЩНО! Олег Тактаров: "Сейчас Федор Емельяненко занимается ерундой"

Олег Тактаров всегда был очень публичным, но в последние недели больше, чем обычно. Первый российский боец в UFC стал активно использовать Инстаграм, где записывает бодрые видео. В них он делится мнением о происходящем в ММА, и это мнение зачастую более, чем спорное. Тактаров не стесняется жестко критиковать бойцов и вообще не лезет за словом в карман. Не делал он этого и в интервью "СЭ", в котором рассказал о путешествии в Чечню, UFC, лихих 90-х и Кокорине с Мамаевым.

ЭКСКЛЮЗИВ. Илья Ковальчук: "Никуда уходить не собираюсь. Одна из целей – Пекин-2022!"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер побеседовал в Лос-Анджелесе с 35-летним форвардом "Кингз" Ильей Ковальчуком, олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, автором культового победного гола Канаде в Квебеке-2008. В первой части интервью – золото сборной России на Играх в Пхенчхане.

АНТИГЕРОЙ. Роберт Мак: "Дзюба спросил, буду ли я бить пенальти"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал корреспонденту "СЭ" Гоше Чернову о том, что произошло в матче с "Фенербахче" перед исполнением пенальти и поделился секретами тактики сине-бело-голубых.

ДИЛЕММА. Три фронта "Краснодара". Чем пожертвует Галицкий?

Сейчас на повестке дня у "Краснодара" ответная игра с "Байером" в Леверкузене. Немцы, конечно, мощны, но, как показал первый матч, обыгрывать их можно. Петер Бос освежил игру команды, перестроил тактическую схему, но также бодро он начинал в прошлом сезоне в Дортмунде. Потом голландца раскусили, и он не продержался на своем посту даже до нового года. Как будет в этот раз у "быков"?

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