Каррера рассказал всю правду про Глушакова, Федун поддержал Кононова, «Монако» Головина снова тонет
16 сентября 2019, 18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 16 сентября.
Большое интервью Массимо Карреры. О Федуне, Глушакове, Измайлове
Массимо Каррера на прошлой неделе провел несколько дней в Москве и дал интервью «СЭ»
У красно-белых это четвертое поражение в пяти последних матчах — и третье домашнее подряд.
Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов подавал в отставку.
Интервью Даниила Медведева: спорит с тренером, не переплачивает за бизнес-класс, не дает спать футбольной сборной
Даниил Медведев ответил на вопросы «СЭ».
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Кононов не подавал в отставку. Он будет работать как минимум до декабря
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