Каррера рассказал всю правду про Глушакова, Федун поддержал Кононова, «Монако» Головина снова тонет

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 16 сентября.

Массимо Каррера на прошлой неделе провел несколько дней в Москве и дал интервью «СЭ»

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29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок по правилам бокса между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым

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