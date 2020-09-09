Инсайды о Кокорине и «Роме», Загитова отказалась от сборной ради ТВ, 100-й гол Роналду
9 сентября 2020, 21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 9 сентября.
Из «Спартака» в «Рому»: Кокорин — замена Дзаньоло?
Россиянин по-прежнему может уехать в Европу.
Олимпийская чемпионка снялась с контрольных прокатов сборной России.
Криштиану стал главным героем дня в Лиге наций.
Молодежная сборная России уступила в Лодзи (0:1) в отборочном матче Евро-2021.
«Вегас» сравнял счет в серии финала «Запада».
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