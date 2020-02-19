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Холанн и рекорды в Лиге чемпионов, почему Логинова никогда не простят, война Большунова и норвежцев

19 февраля 2020, 19:00
18 февраля. Дортмунд. «Боруссия» Д — «ПСЖ» — 2:1. Эрлин Холанн. Фото Leon Kuegeler, Reuters
18 февраля. Дортмунд. «Боруссия» Д — «ПСЖ» — 2:1. Эрлин Холанн. Фото Leon Kuegeler, Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 19 февраля

Супер-Холанн! Очередной подвиг невероятного норвежца

«Боруссия» обыграла ПСЖ (2:1), а «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0).

«Представьте, человек ограбил магазин. Как к нему отнесутся?» Супруг Анастасии Кузьминой — о буллинге Логинова

Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина.

Большунов воюет с норвежцами. У него есть повод

Почему российские и норвежские лыжники так не любят друг друга. История конфликта

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Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

Старое vs новое: победит ли Моуринью Нагельсманна?

Анонсируем матч «Тоттенхэма» и «Лейпцига».

ЦИФРА ДНЯ
10
голов
в 7 матчах Лиги чемпионов забил 19-летний форвард «Боруссии» Эрлин Холлан
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