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Газизов покидает «Спартак», расклады перед финальным туром ЛЧ, допинговый скандал Резцовой

8 декабря 2020, 19:15
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 8 декабря.

Газизов покинул «Спартак»

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