Газизов покидает «Спартак», расклады перед финальным туром ЛЧ, допинговый скандал Резцовой
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 8 декабря.
Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака».
Рассказываем о положении команд перед заключительными матчами группового турнира.
Знаменитая российская лыжница и биатлонистка снова в центре скандала из-за своих откровений.
Реакция зарубежных СМИ после жеребьевки.
Пока главная проблема Камилы — стабильность, но ей всего 14 лет.
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