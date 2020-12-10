Доходы наших клубов в ЛЧ, итоги группового этапа, умер Паоло Росси
10 декабря 2020, 22:15
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 10 декабря.
«Зенит» был худшим в ЛЧ из российских клубов, но заработал 35 миллионов евро. Больше, чем «Локо» и «Краснодар»
Подсчитали доходы от участия в главном европейском турнире.
Наши клубы дружно вылетели из ЛЧ.
На 65-м году жизни скончался один из лучших форвардов в истории футбола.
Президент РФС ответил на вопросы журналистов.
«Мечтаю когда-нибудь сыграть в РПЛ». Интервью футболиста Вальдемара Антона, у которого все отлично складывается в бундеслиге
А когда-то ему звонил Станислав Черчесов по поводу сборной России.
ЦИФРА ДНЯ
35
миллионов евро
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