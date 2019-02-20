Будущее Дзагоева – в тумане, Бесчастных назвал минусы молодежи "Спартака", "Зенит" еще пожалеет из-за Скопинцева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 20 февраля.

ТУМАН. Роман Бабаев: "Дзагоев – сильный, он справится. ЦСКА не будет искать ему замену"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пройдет обследование в Германии в связи с травмой правого колена. Он отправится в эту страну 21 февраля вместе с доктором красно-синих Шагабутдином Керимовым. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о травме хавбека.

ОЦЕНКА. Владимир Бесчастных: "Максименко не хватает характера, а Мелкадзе – талантливый малый"

Бывший нападающий "Спартака" и экс-тренер системы московского клуба рассказал о перспективах спартаковской молодежи. Кто вырастет в звезду, а кто покинет красно-белый дом? Авторитетное мнение.

ЛЫЖНЫЙ ЧМ! Россия vs Норвегия: снежные войны

В среду, 20 февраля, в Тироле открывается чемпионат мира по лыжным видам спорта. И нас ждет грандиозное противостояние сборных России и Норвегии. Перед стартом турнира обстановка накалилась до предела. Спецкор "СЭ" Владимир Иванов называет главные интриги турнира.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Легков: "Нынешнее поколение лыжников уже превзошло наше"

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков – о предстоящем чемпионате мира, смене поколений в сборной России и своих планах на будущее.

ИНСАЙДЫ. Скопинцев в "Краснодаре". Были ли "Спартак" и "Зенит"

Накануне "Краснодар" удивил трансфером защитника Дмитрия Скопинцева из "Ростова". Хотя слухи связывали 21-летнего футболиста со "Спартаком" и "Зенитом". Были ли предложения от этих двух грандов? Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров раскрывает детали сделки.

АНАЛИТИКА. У Скопинцева много минусов, но это шикарный трансфер. "Спартак" и "Зенит" еще пожалеют

То, что у "Краснодара" проблемы с лимитом – не секрет . Клуб искал усиление среди россиян под основной состав – ситуация с Мамаевым ударила по планам тренерского штаба, который в ряде матчей был вынужден перекраивать состав, чтобы просто вписаться в лимит. Но переход Скопинцева вряд ли серьезно развяжет руки в этом сезоне – наверняка уйдет время на адаптацию. Скорее это усиление на будущее, а не решение текущих проблем. Мощный разбор перспективного футболиста "быков".

УШЛА ЭПОХА. Не повторить путь Давыдова: кто из молодежи "Спартака" все-таки сможет заиграть?

Вчера "Спартак" официально расстался с нападающим Денисом Давыдовым, которого Леонид Федун в свое время назвал "русским Месси". 23-летний форвард не оправдал надежд – карьеру он продолжит в "Нижнем Новгороде". Корреспондент "СЭ" Александр Рогулев рассказывает о новом молодом поколении красно-белых и оценивает шансы футболистов.