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Большунов привез норвежцам минуту, Плющенко советует Медведевой уходить, Моуринью проиграл без Дзюбы

20 февраля 2020, 18:45
Александр Большунов. Фото NTB Scanpix / Terje Pedersen, AFP
Александр Большунов. Фото NTB Scanpix / Terje Pedersen, AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 февраля

Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки

Лидер сборной России выиграл 34-километровый масс-старт, воспользовавшись палкой Дениса Спицова.

«Загитова и Медведева зарабатывают очень мало». Инсайды от Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион — о переменах в фигурном катании.

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«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала (0:1). Нападение «шпор» выглядело слабо.

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История одной цитаты двухлетней давности.

«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу

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