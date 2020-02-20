Большунов привез норвежцам минуту, Плющенко советует Медведевой уходить, Моуринью проиграл без Дзюбы

Лидер сборной России выиграл 34-километровый масс-старт, воспользовавшись палкой Дениса Спицова.

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провел на поле Денис Черышев перед голом за «Валенсию» в ворота «Аталанты»

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Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься