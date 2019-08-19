Арбитр Матюнин ответил Дзюбе, РФС устал от судейских скандалов, пилот-герой в дерби поставил на «Спартак»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 августа.

ОТВЕТ ДЗЮБЕ. Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал. Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды. Сегодня мы связались с судьей и предложили высказаться на эти темы — он согласился говорить только о конкретных эпизодах.

ИНСАЙДЫ. Когда закончится судейский беспредел? РФС готовит реформы

В конце июня исполнительный комитет РФС утвердил новый состав судейского комитета (СК) во главе с Николаем Левниковым. Туда неожиданно вошел известный 51-летний бизнесмен Ашот Хачатурянц, который в отличие от других членов СК, не имел отношения к судейству и арбитром не работал. К чему бы это? Ответ знает эксперт «СЭ» в области судейства Александр Бобров.

ЭКСКЛЮЗИВ. «Просто выполнил свой долг». Интервью героя пилота Дамира Юсупова и его супруги

На стадионе их встречали словно Юрия Гагарина. Овациями. Стоя. А после символического удара по мячу капитана лайнера Дамира Юсупова и других членов экипажа повели в ВИП-ложу для просмотра игры «Урал» — «Крылья Советов» и совместного обеда с губернатором. Уже после трапезы с Героем России поговорил спецкор «СЭ» Андрей Сизякин.

ПЕРЕД ДЕРБИ. Тил vs Влашич. Кто круче?

Перед матчем «Спартак» — ЦСКА невозможно обойтись без сравнений Гуса Тила и Николы Влашича. Слишком много у них общих черт. Голландец и хорват — ровесники, обоим — 21 год, армеец старше всего на два с половиной месяца. Оба — самые дорогие покупки в истории своих клубов, трансферы были оформлены этим летом. И кто же круче?

ЗВЕЗДА. Рискует, разрушает, побеждает. Почему надо следить за Даниилом Медведевым

Он выиграл турнир серии «Мастерс» и стал пятой ракеткой мира. Кто такой Даниил Медведев? Мария Никулашкина рассказывает о восходящей звезде мирового тенниса.

ПОБЕГ. Коутинью убежал из «Барсы» в «Баварию». Почему бразилец не подошел каталонцам

После ошеломляющего перехода Неймара в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года руководство «Барсы» не знало, что делать со свалившимися на голову 222 миллионами евро. Хосеп Бартомеу, президент клуба, потратил их на покупку Коутинью и Дембеле. Тогда казалось, что Филиппе идеально заменит перешедшего в «Виссел Кобе» Иньесту, а Дембеле станет наследником Неймара. Увы, не вышло. Разбираемся, почему сложилось именно так.

СТАБИЛЬНОСТЬ. В ожидании форварда «Динамо» уже в зоне стыков

митрию Хохлову не позавидуешь. Вот его резюме после поражения от «Локо»: новичков много, они приезжают в разном состоянии, 90 минут пройти на одном дыхании сложно. Дадут ли тренеру шанс все исправить?

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