Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Александр Емельяненко — про брата и Кадырова, скандал с легионером «Салавата», бывший тренер «Спартака» — о России

19 марта 2020, 20:15
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 19 марта.

Александр Емельяненко: «Рамзан Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат»

Обозреватель «СЭ» встретился с легендарным бойцом ММА, который уже полтора месяца тренируется в Грозном.

«Я не говорил, что не вернусь в Россию. То интервью — фальшивое». Большой скандал с шведской звездой КХЛ

Страсти вокруг форварда «Салавата» Линуса Умарка.

Откровенное интервью бывшего тренера «Спартака» — о коронавирусе, работе с Каррерой и России

Разговор с Джорджо д'Урбано, одним из помощников Массимо Карреры.

Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам. Прокопец объясняет, что имел в виду Федун

Известный спортивный юрист объяснил, как карантин ударит по игрокам РПЛ.

Легенды, болельщики и деньги. Как работают клубы НХЛ — репортаж Рабинера из Калифорнии

Подробности двухнедельного турне.

ЦИФРА ДНЯ
29
лет
исполнилось форварду «Зенита» и «Сочи» Александру Кокорину
ЦИТАТА
Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу
Харри Реднапп
бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма»

Харри Реднапп: «Лондон похож на город-призрак. Как в фильме ужасов»

читать >

Федор Кудряшов: «В Турции тест на коронавирус не сдавал. Пока»

читать >

Трагедия Игоря Нетто. Пронзительный рассказ брата легенды о последних годах его жизни

читать >

Девушка Роналду нарушила карантин. Она не смогла жить без роскошного шопинга и попалась

читать >

Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов

читать >

Его ненавидят и оскорбляют фанаты, а он может спасти мир от коронавируса

читать >

Михаил Боярский: «Идея Федуна меня устраивает. «Зениту» больше не нужно доказывать свое превосходство над другими»

читать >

«Он пробыл в коме два месяца и должен был умереть». Самая ужасная трагедия российской звезды НХЛ

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир