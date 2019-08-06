№8 приведет "Спартак" к чемпионству? "Динамо" оформит рекордную покупку? В РПЛ все же будет ВАР?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 6 августа.

АВАНС. Дик Адвокат: "Тил – будущее сборной Голландии. "Спартак" совершил отличную покупку"

"Спартак" объявил о подписании 21-летнего полузащитника АЗ Гуса Тила. Это самая крупная покупка в истории московского клуба (15 миллионах евро плюс бонусы). Бывший главный тренер сборных России и Голландии, который также возглавлял АЗ, поделился с "СЭ" мнением о трансфере.

ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ. Как Хабиб готовится к Порье. Раскрываем планы российского бойца

За месяц до боя Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье можно сказать определенно: такой шумихи, как была перед встречей с Конором Макгрегора, нет и близко. Но многомиллионная армия фанатов дагестанца ждет возвращения Хабиба в октагон с чудовищным нетерпением. Как же самый популярный боец России готовится ко второй защите титула чемпиона UFC?

ОПЯТЬ НЕ ФОРВАРД. Филипп переходит в "Динамо" за 20 миллионов. Но будет еще один топ-форвард

Прошлая неделя на трансферном медиапространстве была за "Спартаком" – в Москву прилетели Андре Шюррле, Джордан Ларссон и Гус Тиль. На этой зажигать планирует "Динамо". Немецкий Bild сообщил, что Максимилиан Филипп из дортмундской "Боруссии" в шаге от перехода в "Динамо" за 20 миллионов евро. Осталось пройти медосмотр.

ПОДРОБНОСТИ. Столкновение в Петербурге: с чего все началось, что кричали фанаты, как действовал ОМОН

В перерыве матча между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1), который прошел в Санкт-Петербурге 3 августа, произошло столкновения болельщиков сине-бело-голубых с ОМОНом. По информации "СЭ", все началось с того, как фанаты, вышедшие на улицу, стали двигать ограждения у "Газпром Арены". Увидев это, на место действия подтянулись омоновцы. Через некоторое время завязалась потасовка.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Александр Егоров: "В ближайшее время на матчах "Спартака" появится ВАР"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о работе арбитров и ВАР в 4-м туре чемпионата России. Судейских скандалов в России в ближайшее время станет меньше?

ВСЯ ПРАВДА. "Получил в "Авангарде" только 30 миллионов. Остальное отдал ЦСКА, чтобы уйти оттуда"

Форвард омичей Сергей Шумаков в интервью Игорю Еронко и Алексею Шевченко рассказал всю правду о скандальном уходе из армейского клуба, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

НОВЫЙ СЕЗОН – СКОРО. Ученики Тутберидзе готовятся удивлять четверными

Популярность фигурного катания меняет реальность не только на взрослом, но и на юниорском уровне. Как итог – трансляции на сайте Первого канала и повышенное внимание. Хотя еще в прошлом году контрольные прокаты юниоров не просто были закрытым мероприятием, случайных зрителей представители ФФКР убедительно просили ничего не выкладывать в сеть и не писать никаких оценочных отзывов, чтобы лишний не раз не травмировать психику спортсменов. Хотя короткие программы и не позволяют сделать этого в полной мере: четверные прыжки и у девушек, и у юношей запрещены, прыжковой контент у конкурентов практически идентичен, а о падениях речи даже не идет.

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