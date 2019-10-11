Сборная России по регби готова взять Дзюбу на сборы
11 октября 2019, 11:35
Федерация регби России отреагировала на дубль нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0).
— Россия и Шотландия в расчете. Теперь мы точно готовы взять Артема на сборы в феврале, — написано в официальном Twitter сборной России по регби.
8 октября российские регбисты разгромно уступили сборной Шотландии на Кубке мира по регби — 0:61.
теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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