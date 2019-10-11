Сборная России по регби готова взять Дзюбу на сборы

Федерация регби России отреагировала на дубль нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0).

— Россия и Шотландия в расчете. Теперь мы точно готовы взять Артема на сборы в феврале, — написано в официальном Twitter сборной России по регби.

8 октября российские регбисты разгромно уступили сборной Шотландии на Кубке мира по регби — 0:61.