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Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр

17 октября 2019, 23:08
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Лучшей спортсменкой Европейских игр-2019 в Минске (Белоруссия) признана российская гимнастка Дина Аверина. Такое решение приняла Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), сообщает официальный Twitter организации.

Лучшим спортсменом стал итальянец Мауро Несполи (стрельба из лука). Аверина на Играх в Минске завоевала три золотые медали (в многоборье, упражнениях с обручем и лентами), а также серебряную и бронзовую (булавы и мяч, соответственно) в соревнованиях по художественной гимнастике.

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