Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр

Лучшей спортсменкой Европейских игр-2019 в Минске (Белоруссия) признана российская гимнастка Дина Аверина. Такое решение приняла Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), сообщает официальный Twitter организации.

Add another award to Dina Averina's growing collection, the Best Female Athlete of the 2019 European Games! #ANOCAwards2019 pic.twitter.com/ShQ6HskNBv — ANOC (@ANOC_Olympic) October 17, 2019

Лучшим спортсменом стал итальянец Мауро Несполи (стрельба из лука). Аверина на Играх в Минске завоевала три золотые медали (в многоборье, упражнениях с обручем и лентами), а также серебряную и бронзовую (булавы и мяч, соответственно) в соревнованиях по художественной гимнастике.