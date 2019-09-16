Дина Аверина: «Ковер в Баку уже как родной»

Лидер сборной России Дина Аверина, лидирующая в упражнениях с обручем после первого дня квалификации на чемпионате мира в Баку, отметила, что выступление далось ей легче, чем она ожидала, и рассказала, как за нее переживала сестра Арина, пропускающая этот вид программы.

— Думала, что будет намного сложнее, — сказала Аверина. — Может быть, из-за того, что я не первый раз здесь выступаю, уже чуть-чуть привыкла к площадке, к залу. Ковер в Баку уже как родной (смеется). Арина за меня очень волновалась, прямо не знала, куда себя деть. Она была даже больше напряжена, чем я. Все-таки тем, кто не выступает, тяжелее. (Антон Бабошин)

ЧМ-2019 по художественной гимнастике проходит с 16 по 22 сентября в Азербайджане.