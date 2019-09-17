Дина Аверина: «Арина переживала перед первым стартом на ЧМ-2019»

Лидер сборной России Дина Аверина, показавшая лучший результат в квалификации чемпионата мира в упражнениях с мячом (23,700), рассказала, как настраивалась на выступление вместе с сестрой Ариной, у которой второй результат (23,200).

— Мы заранее договорились, что Арина подождет после выступления — мы смотрим друг на друга, что-то говорим и выходим выступать, — рассказала Дина Аверина. — Это придает уверенности.

— Чувствовали, что сестра ощущает перед выходом на ковер?

— Мне показалось, что она немного переживает, потому что у неё первый день соревнований. Но наши тренеры сразу же после ее выступления мне сказали, что Арина все сделала хорошо, успокоили меня.

— К организации турнира есть замечания?

— Организация на высшем уровне, все точно по расписанию, секунда в секунду. Все очень строго, никто не может тебе помешать.

— Какова ваша стратегия на весь длинный турнир?

— Как говорит Ирина Александровна Винер, нельзя беречь силы, надо выкладываться по максимуму. Конечно, тяжело так выходить каждый раз — у нас сегодня уже пятый день тренировок и выступлений в Баку. И еще вечером финалы. Но мы стараемся отдыхать и восстанавливаться. (Антон Бабошин)