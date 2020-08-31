Чемпионами России в мужской эстафете стали Фролов и Лифанов

Второй комплект золотых медалей чемпионата России 2020 года по современному пятиборью был разыгран в мужской эстафете. Лучшими в этой дисциплины стали самарские пятиборцы Илья Фролов и Александр Лифанов.

Первые два вида турнира не выявили явного лидера. Петербуржцы Олег Наумов и Андрей Петров всего на 4 очка опережали самарцев Илью Фролова и Александра Лифанова, на 9 очков — нижегородцев Кирилла Белякова и Сергея Баранова, и на 12 — ростовчан Евгения Лукиных и Петра Борщева.

Конкур сузил круг претендентов на победу до трех команд: нулевую оценку получили пятиборцы Нижнего Новгорода. А в лидеры вышел другой волжский дуэт, самарцы Фролов и Лифанов. Перед лазер-раном они всего на секунду опережали команду с берегов Дона, Лукиных и Борщева, и на 13 секунд — пятиборцев с Невы Наумова и Петрова.

В лазер-ране самарцам удалось убежать от ростовчан и финишировать первыми. А ростовский дуэт сумели обогнать и петербуржцы, занявшие второе место. Донские пятиборцы завоевали бронзовые медали.

Чемпионат России. Эстафета (мужчины)

1. Самарская область-1 (Илья Фролов, Александр Лифанов) — 1498

2. Санкт-Петербург-1 (Олег Наумов, Андрей Петров) — 1487

3. Ростовская область-1 (Евгений Лукиных, Пётр Борщев) — 1484

4. Москва-2 (Павел Бабанин, Владимир Челмакин) — 1449

5. Ростовская область-2 (Егор Одежный, АртЕм Портянко) — 1448

6. Москва-1 (Илья Шугаров, Вячеслав Бардышев) — 1409