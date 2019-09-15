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Забег верблюдов в Саудовской Аравии. Кажется, комментатор выложился больше всех

15 сентября 2019, 16:23
Верблюды - не только корабли пустыни, но и отличные стайеры. Фото AFP
Верблюды - не только корабли пустыни, но и отличные стайеры. Фото AFP

В Саудовской Аравии прошел забег верблюдов. Комментатор трансляции не скрывал своих эмоций во время забега и яростно излагал происходящее на треке.

Отметим, что верблюды очень почитаются на Среднем Востоке. Цены за верблюдов порой доходят до двух миллионов долларов, а соревнования с участием животных имеют большой призовой фонд и пользуются популярностью.

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