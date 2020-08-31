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Школа спортивной журналистики объявляет новый набор

31 августа 2020, 20:00

Центр «Спортивный журналист» при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит набор абитуриентов на курсы спортивной журналистики и комментирования.

В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий.

Онлайн-собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 11 сентября.

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