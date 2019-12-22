Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал сообщение о награждении Юрия Семина премией лучшему тренеру-2019. В этом году специалист привел «Локо» к победе в Кубке и Суперкубке России и стал вторым в РПЛ. Премию «Серебряная лань» ему присудила Федерация спортивных журналистов России.

«Если говорить о футболе, то для меня лично тренер года — Валерий Карпин. Прогресс команды в целом, отдельных игроков, работа с молодежью, стиль игры — по всем компонентам блестящая работа. Если о спорте в целом, то тут, безусловно, феноменальная Этери Тутберидзе», — написал Геркус в Twitter, отметив главного тренера футбольного «Ростова» и тренера самой известной группы по фигурному катанию.