Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает проведению летней Олимпиады в Токио. Чемпионата Европы по футболу перенесен на 2021-, ЧМ-2020 по хоккею отменен.

Очаги заболеваний по всему миру — в Азии (Китай, здесь все началось), Европе (Италия, Испания и соседние страны), Северной Америке и Австралии. Спортсменов вирус не обошел стороной.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом:

Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото «СЭ»

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить здесь.