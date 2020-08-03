Коронавирус в России: главное на утро 3 августа

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

— В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.

— Роспотребнадзор считает, что рекомендации по мерам против распространения коронавируса в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения.

— Туристические компании будут вписывать в страховку риски по коронавирусу. Это поможет минимизировать дополнительные затраты не только в случае заболевания, но и в случае помещения в обсерватор.

— Россия в этом году в связи с пандемией коронавируса поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).