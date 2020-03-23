Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется
23 марта 2020, 12:00
Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования.
Чемпионат Европы по футболу перенесен — на лето 2021 года, чемпионат мира по хоккею-2020 отменен, угроза также — для летней Олимпиады.
17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля.
Список соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса:
Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото «СЭ»
Кто из спортсменов заразился коронавирусом, можно посмотреть здесь.
Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020