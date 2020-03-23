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Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется

23 марта 2020, 12:00
ЧМ-2020 по хоккею отменен. Фото AFP Евро-2020: перенос на 2021-й. Фото AFP РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ — на карантине с 17 марта. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II НХЛ и НБА взяли паузу на неопределенный срок. Фото AFP Футбол в Европе: на стопе. Фото AFP Олимпиаду в Токио и другие топ-турниры могут отменить из-за распространения коронавируса. Фото AFP Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото "СЭ"
ЧМ-2020 по хоккею отменен. Фото AFP

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования.

Чемпионат Европы по футболу перенесен — на лето 2021 года, чемпионат мира по хоккею-2020 отменен, угроза также — для летней Олимпиады.

17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля.

Список соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса:

Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото "СЭ"
Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото «СЭ»

Кто из спортсменов заразился коронавирусом, можно посмотреть здесь.

Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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