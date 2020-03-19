Чемпионат по австралийскому футболу стартовал, несмотря на коронавирус

Сезон в лиге австралийского футбола стартовал сегодня. В матче открытия сезона «Ричмонд Тайгерс» обыграли «Карлтон Блюз» — 105:81.

Лига приняла решение начать сезон, несмотря на пандемию коронавируса. Игры будут проходить без зрителей, а четверти сокращены с 20 до 16 минут.

В австралийском футболе две команды по 18 человек каждая играют овальным мячом. Главная цель игры — продвигаясь с мячом вперед по полю, поразить ворота соперника и набрать как можно больше очков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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