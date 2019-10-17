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Аверина получила награду, Поздняков — вручил

17 октября 2019, 22:21
Станислав Поздняков с сестрами Авериными.
Станислав Поздняков с сестрами Авериными.

Сегодня в Дохе в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов состоялась торжественная церемония вручения премий АНОК сильнейшим атлетам 2019 года.

Россиянка Дина Аверина победила в номинации «Лучшая спортсменка Европейских игр в Минске». Приз наша гимнастка получила из рук главы ЕОК Янежа Косьянчича.

Участие в церемонии принял Президент ОКР Станислав Поздняков, который вручил награду лучшему спортсмену Европейских игр итальянцу Мауро Несполи (стрельба из лука)

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